SPECTACLE DE VIKTOR VINCENT – THAON LES VOSGES

2022-05-15 17:00:00 – 19:00:00 THEATRE DE LA ROTONDE 7 Avenue pierre de coubertin Capavenir Vosges

Vosges

35 EUR

Dans son nouveau seul en scène “Mental Circus” Viktor repousse une nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, Viktor crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnés et des dons qui confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoin confortablement installé dans la salle.

Une expérience intime, visuelle et intrigante qui vous emmènera aux frontières du fantastique. Vous découvrirez comment Charlie Chaplin, Charles Lindbergh et un couple de lanceurs de couteau ont fait naître dans le New York de la prohibition les spectacles les plus incroyables.

Une expérience spectaculaire dont vous vous souviendrez longtemps !

+33 6 77 81 96 03

IRON & Feeling

