SPECTACLE DE VENTRILOQUE ET DE MAGIE Route de Teillé, 15 avril 2023, Mésanger .

SPECTACLE DE VENTRILOQUE ET DE MAGIE

Complexe Le Phénix Route de Teillé Salle du clair obscur Mésanger Loire-Atlantique Route de Teillé Complexe Le Phénix

2023-04-15 20:30:00 – 2023-04-15

Route de Teillé Complexe Le Phénix

Mésanger

Loire-Atlantique

4 10 EUR 1ère partie : Ventriloque Christelle et Gino

Avec une complicité incroyable, Christelle et Gino exposent chacun leur regard sur le monde avec humour et philosophie et vous embarquent dans leurs histoires, formant un terrible tandem marionnette-ventriloque dans un style moderne et efficace. Ce nouveau spectacle de ventriloquie se veut tendre et drôle, amusant et étonnant. Du rire, de l’émotion, et des invités surprises !

2ème partie : Spectacle de magie Jean-Pi

Magicien professionnel, Jean-Pi vous propose un spectacle interactif qui vous entraînera dans un monde de rêve, de poésie et d’humour. De l’inexplicable jusqu’aux frontières du mentalisme, le magicien vous invite dans un univers fait de mystère dans lequel vous serez, à votre tour, les principaux acteurs.

Avec une complicité incroyable, Christelle et Gino exposent chacun leur regard sur le monde avec humour et philosophie. Magicien professionnel, Jean-Pi vous propose un spectacle interactif qui vous entraînera dans un monde de rêve, de poésie et d’humour …

Route de Teillé Complexe Le Phénix Mésanger

dernière mise à jour : 2023-02-08 par