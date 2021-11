SPECTACLE DE VARIÉTÉ « LA NUIT » Vay, 13 novembre 2021, Vay.

SPECTACLE DE VARIÉTÉ « LA NUIT » Vay

2021-11-13 – 2021-12-04

Vay Loire-Atlantique Vay

Vendredis 26 novembre et 3 décembre à 20h30

Samedis 13, 20, 27 novembre et 4 décembre à 20h30

Dimanches 14 et 21 novembre à 14h30

Tarifs : 7€ / Gratuit pour les -11 ans

Réservations dès le 2 novembre par téléphone les mardis/jeudis de 18h30 à 20h30 et samedis de 11h à 14h)

Pass sanitaire obligatoire

Proposé par l’équipe des Tréteaux de Vay

+33 2 40 79 54 08

Vendredis 26 novembre et 3 décembre à 20h30

Samedis 13, 20, 27 novembre et 4 décembre à 20h30

Dimanches 14 et 21 novembre à 14h30

Tarifs : 7€ / Gratuit pour les -11 ans

Réservations dès le 2 novembre par téléphone les mardis/jeudis de 18h30 à 20h30 et samedis de 11h à 14h)

Pass sanitaire obligatoire

Vay

dernière mise à jour : 2021-11-02 par