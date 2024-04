SPECTACLE DE VARIETE CAFE 80′ La Planche, samedi 6 avril 2024.

SPECTACLE DE VARIETE CAFE 80′ La Planche Loire-Atlantique

L’ACDC, association de théâtre et de spectacles de variétés propose un spectacle sous le signe de l’humour dans un esprit convivial

Nous sommes dans les années 80. Le café/épicerie, va fermer à cause de l’implantation d’une station-service de Supermarché. La bataille fait rage dans le village pour l’ouverture, d’autres contre cette implantation qui assure la mort des petits commerces. Le cafetier annonce qu’il va devoir fermer son commerce, les jeunes se mobilisent en secret pour éviter cette fermeture. Ils veulent organiser des évènements pour récolter des fonds pour sauver leur lieu de rencontre. Ils font tous de la musique et mettent en avant leurs talents poursauver le café. A qui aura la meilleure idée.

Les 6, 12 et 13 avril à 20h30

Les 7 et 14 avril à 15h 8 8 EUR.

Salle La Passerelle

La Planche 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire

