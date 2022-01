Spectacle de Thomas VDB : S’acclimate Plougastel-Daoulas, 27 mars 2022, Plougastel-Daoulas.

Spectacle de Thomas VDB : S’acclimate 135 route Santik Beneat, Plougastel 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

2022-03-27 – 2022-03-27 135 route Santik Beneat, Plougastel 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas Finistère

Quand on demande à Thomas VDB de parler de sa vie, la réponse prend une tournure… inattendue !

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.

Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Tarifs :

-Adhérents : 27€

-Plein : 30€

+33 2 98 37 57 30 https://billetterie.espace-avelvor.fr/

