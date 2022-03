Spectacle de Théâtre “Toutes les choses géniales” dès 14 ans Ferme d’En Haut, 17 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**Spectacle est programmé par La rose des vents, scène nationale Lille Métropole à La Ferme d’en Haut.** La Cie Théâtre du Prisme a l’art de dénicher des pépites de la littérature étrangère contemporaine. Parmi celles-ci, Toutes les choses géniales de l’Anglais Duncan Macmillan. Le récit commence par une liste. « 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé… ». En somme, ce qui donne du sel à l’existence. Enfin, du point de vue d’un enfant. Mais derrière cette légèreté se cache un sujet sérieux. Un garçon de sept ans est confronté à la dépression de sa mère, et lui énumère « ce qui vaut la peine de vivre ». Devenu un homme, il se remémore ses mots candides face aux maux de l’adulte… Ou comment parler du suicide avec humour et simplicité. De ce texte poignant, Arnaud Anckaert a tiré une pièce lumineuse. Seul au centre du plateau, Didier Cousin porte ce requiem joyeux dans une mise en scène évoquant le stand-up. Le public est installé autour de lui, au service d’une dramaturgie participative. Chacun est invité à donner la réplique et se poser les bonnes questions, lors d’un moment de théâtre vivifiant. **Texte** de Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) **Traduction** de Ronan Mancec **Mise en scène** d’Arnaud Anckaert Avec Didier Cousin **Compagnie Théâtre du prisme** d’Arnaud Anckaert & Capucine Lange **Codirecteurs :** Capucine Lange et Arnaud Anckaert **Chargée d’administration :** Mathilde Thiou **Attachée** **à la logistique** **:** Marion Didier **Chargé de diffusion** **:** Matthias Bailleux **Diffusion et accompagnement** **:** Camille Bard – 2C2B **Prod Presse :** Isabelle Muraour – Zef Photos Simon Gosselin **Production** **:** Compagnie Théâtre du prisme **Coproduction :** Théâtre Jacques Carat – Cachan **Soutien :** Festival Prise Directe Accueil en résidence Le Grand Bleu – La Ferme d’en Haut, Fabrique Culturelle à Villeneuve d’Ascq. La Compagnie Théâtre du prisme est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Hauts-de-France ; la Région Hauts-de-France. Soutenue par le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; le Département du Nord ; la Ville de Villeneuve d’Ascq. Compagnie associée au Théâtre Jacques Carat – Cachan L’auteur est représenté dans les pays de langue française par l’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld, Paris. En accord avec l’agence anglaise Casarotto Ltd London. **Tarifs :** * De 5€ à 21€ * Certains tarifs ne sont pas accessibles en ligne, merci de prendre contact avec la billetterie au 0320619696 ou via [accueil@larose.fr](mailto:accueil@larose.fr) **Réservations :** * [https://larose.notre-billetterie.fr/billets?spec=1574](https://larose.notre-billetterie.fr/billets?spec=1574) * 03.20.61.96.96 * [accueil@larose.fr](mailto:accueil@larose.fr)

