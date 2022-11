Spectacle de théâtre : Tour de France Boubiers Boubiers Catégories d’évènement: Boubiers

Oise

Spectacle de théâtre : Tour de France Boubiers, 24 novembre 2022, Boubiers. Spectacle de théâtre : Tour de France

Place de la foulerie Boubiers Oise

2022-11-24 20:00:00 – 2023-01-13 22:00:00 Boubiers

Oise Boubiers 6 6 Spectacle en itinérance avec le théâtre du Beauvaisis. Spectacle en itinérance avec le théâtre du Beauvaisis. sbaralle@vexinthelle.com +33 3 44 49 15 15 CCVT

Boubiers

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Boubiers, Oise Autres Lieu Boubiers Adresse Place de la foulerie Boubiers Oise Ville Boubiers lieuville Boubiers Departement Oise

Boubiers Boubiers Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boubiers/

Spectacle de théâtre : Tour de France Boubiers 2022-11-24 was last modified: by Spectacle de théâtre : Tour de France Boubiers Boubiers 24 novembre 2022 Boubiers Oise Place de la foulerie Boubiers Oise

Boubiers Oise