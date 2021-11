Spectacle de théâtre : Talya Saint-Laurent-des-Vignes, 13 novembre 2021, Saint-Laurent-des-Vignes.

Spectacle de théâtre : Talya Salle des fêtes Le bourg Saint-Laurent-des-Vignes

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle des fêtes Le bourg

Saint-Laurent-des-Vignes Dordogne Saint-Laurent-des-Vignes

La compagnie La Houpette organise des représentations de leur toute première création : Talya, spectacle de théâtre tout public (à partir de 6 ans).

Synopsis: “Chère Mamie, D’après mes comptes, nous sommes rendus à l’alarme n°1217. J’ai rencontré quelqu’un, il s’appelle Georges! Il était tout seul lui aussi, alors comme ça on est deux maintenant. J’espère que chez toi les nuages sont revenus, ici toujours pas. Mais t’inquiètes pas, je m’occupe des histoires. Avec Georges on est des supers nuages magiques, comme ceux qu’on voyait dans ton jardin et qui nous racontaient des supers histoires !Je ne sais pas si tu reçois mes lettres mais je continue quand même.J’espère qu’on se reverra.”

Goûter prévu après le spectacle. Tarif du spectacle: participation au chapeau.

La compagnie La Houpette organise des représentations de leur toute première création : Talya, spectacle de théâtre tout public (à partir de 6 ans).

Synopsis: “Chère Mamie, D’après mes comptes, nous sommes rendus à l’alarme n°1217. J’ai rencontré quelqu’un, il s’appelle Georges! Il était tout seul lui aussi, alors comme ça on est deux maintenant. J’espère que chez toi les nuages sont revenus, ici toujours pas. Mais t’inquiètes pas, je m’occupe des histoires. Avec Georges on est des supers nuages magiques, comme ceux qu’on voyait dans ton jardin et qui nous racontaient des supers histoires !Je ne sais pas si tu reçois mes lettres mais je continue quand même.J’espère qu’on se reverra.”

Goûter prévu après le spectacle. Tarif du spectacle: participation au chapeau.

+33 6 73 36 33 23

La compagnie La Houpette organise des représentations de leur toute première création : Talya, spectacle de théâtre tout public (à partir de 6 ans).

Synopsis: “Chère Mamie, D’après mes comptes, nous sommes rendus à l’alarme n°1217. J’ai rencontré quelqu’un, il s’appelle Georges! Il était tout seul lui aussi, alors comme ça on est deux maintenant. J’espère que chez toi les nuages sont revenus, ici toujours pas. Mais t’inquiètes pas, je m’occupe des histoires. Avec Georges on est des supers nuages magiques, comme ceux qu’on voyait dans ton jardin et qui nous racontaient des supers histoires !Je ne sais pas si tu reçois mes lettres mais je continue quand même.J’espère qu’on se reverra.”

Goûter prévu après le spectacle. Tarif du spectacle: participation au chapeau.

Association La Houppette

Salle des fêtes Le bourg Saint-Laurent-des-Vignes

dernière mise à jour : 2021-11-05 par