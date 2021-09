Saint-Mammès Saint-Mammès Saint-Mammès, Seine-et-Marne Spectacle de théâtre sur les Fables de La Fontaine Saint-Mammès Saint-Mammès Catégories d’évènement: Saint-Mammès

Seine-et-Marne

Spectacle de théâtre sur les Fables de La Fontaine Saint-Mammès, 19 septembre 2021, Saint-Mammès. Spectacle de théâtre sur les Fables de La Fontaine

Saint-Mammès, le dimanche 19 septembre à 19:30

Représentation sur le thème des Fables de La Fontaine dans les jardins de la bourse d’affrètement. Interprétées pas des comédiennes et comédiens issus de 4 associations de théâtre de Moret-Loing-et-Orvanne. Spectacle de théâtre sur les Fables de La Fontaine Saint-Mammès RDV Quai du Loing 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T19:30:00 2021-09-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Mammès, Seine-et-Marne Autres Lieu Saint-Mammès Adresse RDV Quai du Loing 77670 Saint-Mammès Ville Saint-Mammès lieuville Saint-Mammès Saint-Mammès