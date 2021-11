Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Spectacle de Théâtre participative Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Spectacle de Théâtre participative Saint-Lunaire, 7 décembre 2021, Saint-Lunaire. Spectacle de Théâtre participative Salle Jean Rochefort 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire

2021-12-07 18:30:00 – 2021-12-07 19:15:00 Salle Jean Rochefort 75 Boulevard du Cap Hornier

Venez découvrir les bienfaits du théâtre ! La confiance en soi le travail de groupe, la concentration et le rire ! L'association Théâtre Of Saint-Lunaire présente un spectacle participatif sur le thème des sorcières. Tarif : 2€ au profit du Téléthon. Mardi 7 décembre 2021 – De 18h30 à 19h15 – Salle Jean Rochefort Theatre-en-vert@orange.fr +33 6 66 79 95 77 https://theatre-en-vert.fr/

Salle Jean Rochefort 75 Boulevard du Cap Hornier Saint-Lunaire