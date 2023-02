SPECTACLE DE THÉÂTRE MUSICAL FANTAISISTE Salle de fêtes de MUSSEY, Val d’Ornain Val-d'Ornain Val-d'Ornain Catégories d’Évènement: Meuse

SPECTACLE DE THÉÂTRE MUSICAL FANTAISISTE Impasse Raymond Meunier Salle de fêtes de MUSSEY, Val d'Ornain Val-d'Ornain Meuse

2023-02-12 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-12 16:30:00 16:30:00

Meuse Val-d’Ornain Nouveau spectacle du trio vocal fantaisiste Théo Citron, « Faut qu’on avance » accompagné par sa pianiste Philomène, tout public.

Un bon dimanche après midi à passer en famille pour rire et se détendre. theocitron@orange.fr +33 6 49 85 03 65 http://www.theocitron.com/ René Génin

