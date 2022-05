Spectacle de Théâtre – Le discours – Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

En chute libre dans les sondages, pour les élections présidentielles, le ministre Frédérique Kosmann s’apprête à prononcer un discours crucial. Mais comment se concentrer alors qu’il doit s’occuper d’une stagiaire nonchalante, d’un jeune conseiller en communication qui veut créer le buzz. de sa vieille conseillère en communication totalement dépassée et de son ex- femme? Ce spectacle sera joué par les comédien.ne.s de l’atelier théâtre ados/adultes de l’ASC le samedi 04 juin à 21h15 et le dimanche 05 juin à 17H, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.

Tarif libre

L’atelier Théâtre ados/adultes de l’ASC vous présente la pièce de théâtre: Le discours Salle des fêtes Robert Sauvion 31 Rue Anatole France 86530 Naintré Naintré Vienne

