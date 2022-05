SPECTACLE DE THÉÂTRE LE BAL Auch, 3 juin 2022, Auch.

SPECTACLE DE THÉÂTRE LE BAL Auch

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 22:00:00

Auch Gers Auch

9.5 24 EUR

Agence de Voyages Imaginaires – Compagnie Philippe Car – Théâtre – Tout public

Clôture de saison

Faire danser tout le monde, en couple, en farandole, en solo… valser, rocker, coller-serrer…Voilà le pari que font les artistes de l’Agence de Voyages Imaginaires !

« On explique, on montre le pas, on se trompe, on recommence, on rigole ! La magie opère, les jambes se dérouillent, les bassins ondulent, les regards se croisent et la fête s’invite sur la piste et s’insinue dans les cœurs. »

Le Bal, ce sont des musiques et chansons que tout le monde connaît, des influences métisses où se côtoient rockn’roll sixties, rumba cubaine, slow langoureux, tarentelle italienne, valse musette, swing de Broadway…

Entre moments de partage et rencontres, on repart en fin de soirée la chemise mouillée, la robe froissée et les yeux qui pétillent !

Collection Tourisme Gers/Elian Banchini

Auch

