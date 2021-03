Paris centre d'animation Ken Saro Wiwa Paris Spectacle de théâtre forum Dédale centre d’animation Ken Saro Wiwa Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle de théâtre forum Dédale centre d’animation Ken Saro Wiwa, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris. Spectacle de théâtre forum Dédale

centre d’animation Ken Saro Wiwa, le jeudi 25 mars à 13:30

Et si vous croisiez dans un labyrinthe de vitres le directeur de l’école dans laquelle votre fils est harcelé ?

Porte ouverte ou impasse ?

A chacun de prendre les manettes pour changer le cours de l’histoire et sortir les personnages de ce dédale.

Ludique et interactif, le théâtre forum permet à tout public, petits et grands, de participer activement à l’histoire qui lui est présentée.

Entrée libre – Public scolaire

Un spectacle participatif sur les discriminations raciales dans le cadre scolaire centre d’animation Ken Saro Wiwa 63 Rue de Buzenval, 75020 Paris Paris Quartier de Charonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T13:30:00 2021-03-25T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu centre d'animation Ken Saro Wiwa Adresse 63 Rue de Buzenval, 75020 Paris Ville Paris