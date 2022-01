Spectacle de théâtre et musique « Guacamayo » de Louise Fages et Alvaro Morales Villeréal, 2 février 2022, Villeréal.

Spectacle de théâtre et musique « Guacamayo » de Louise Fages et Alvaro Morales Salle François Mitterrand 18 rue Saint-Roch Villeréal

2022-02-02 16:00:00 – 2022-02-02 Salle François Mitterrand 18 rue Saint-Roch

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal Lot-et-Garonne

EUR 5 10 L’association « Vous êtes ici » vous présente un spectacle de théâtre et musique : « Guacamayo », de Louise Fages et Alvaro Morales-Trelles.

Sur le dos du perroquet, Guacamayo, enfants et parents partiront en direction de l’Amazonie à la rencontre de Chullachaki, protecteur légendaire de la forêt, puis sur l’île de de Chiloë, où Pudu nous racontera la légende de la création du monde. Ce périple à la découverte de la nature s’achèvera par la rencontre avec l’esprit de la montagne. Les chansons en français, les chants en espagnol ou en langues inventées et bruitages de la nature et de ses habitants éveilleront la curiosité des jeunes spectateurs et des plus grands.

Les représentations seront suivies d’un goûter proposé par la Ferme de Jean Metge. Le spectacle est accessible aux enfants à partir de 6 ans et dure 50 min.

