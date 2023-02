Spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Salle Jacques Prévert Bon-Encontre Bon-Encontre Catégories d’Évènement: Bon-Encontre

Lot-et-Garonne

Spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Salle Jacques Prévert, 22 février 2023, Bon-Encontre Bon-Encontre. Spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Dans le centre bourg Salle Jacques Prévert Bon-Encontre Lot-et-Garonne Salle Jacques Prévert Dans le centre bourg

2023-02-22 – 2023-02-22

Salle Jacques Prévert Dans le centre bourg

Bon-Encontre

Lot-et-Garonne Bon-Encontre EUR Spectacle “Quand les corbeaux auront des dents” par la compagnie “Espèces de compagnie”. Spectacle “Quand les corbeaux auront des dents” par la compagnie “Espèces de compagnie”. +33 5 53 77 07 77 Mairie de BON-ENCONTRE et associations locales ville de BE

Salle Jacques Prévert Dans le centre bourg Bon-Encontre

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bon-Encontre, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bon-Encontre Adresse Bon-Encontre Lot-et-Garonne Salle Jacques Prévert Dans le centre bourg Ville Bon-Encontre Bon-Encontre lieuville Salle Jacques Prévert Dans le centre bourg Bon-Encontre Departement Lot-et-Garonne

Spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Salle Jacques Prévert 2023-02-22 was last modified: by Spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes Salle Jacques Prévert Bon-Encontre 22 février 2023 Bon-Encontre Lot-et-Garonne Dans le centre bourg Salle Jacques Prévert Bon-Encontre Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Salle Jacques Prévert Bon-Encontre

Bon-Encontre Bon-Encontre Lot-et-Garonne