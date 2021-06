SPECTACLE DE THÉÂTRE DE PAPIER ‘ET LES VERS DE TERRE S’EN MÊLENT !’ Girmont-Val-d’Ajol, 27 juin 2021-27 juin 2021, Girmont-Val-d'Ajol.

SPECTACLE DE THÉÂTRE DE PAPIER ‘ET LES VERS DE TERRE S’EN MÊLENT !’ 2021-06-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-27 18:00:00 18:00:00

Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Mireille et son théâtre en papier vous emmèneront dans une aventure magique, pleine de poésie et de douceur au cœur de la forêt d’une Figue dans le Poirier !

Programme :

– 14h30 : « Et les vers de terre s’en mêlent ! »/ spectacle tout public (Durée: 45 min)

Monsieur est géodrilologue, spécialiste en ver de terre. Il décide de faire visiter les (grandes) galeries à sa famille. Partons en voyage et découvrons la vie trépidante -et combien réelle du ver de terre. Apprécions sa bonté naturelle, son utilité, son efficacité redoutable.

– 15h30 : Goûter – buvette

– 16h : Atelier pour 8 enfants de 8 à 12 ans – Durée: 2 heures.

Partons à l’aventure, inventons une histoire avec ses personnages fantastiques!

Découpons puis collons des papiers colorés froissés, pliés, dessinés! Et commençons à jouer.

Tarifs et modalités :

– Tarif spectacle : 5 euros par adultes / 3 euros pour les enfants de -10 ans / Gratuit pour les -3 ans

– Tarif atelier + spectacle : 25 euros

– Tarif atelier seul : 22€

Inscriptions et réservations auprès de Marjolaine : 06.10.42.44.92, mail ou MP Facebook d’Une Figue dans le Poirier (attention places limitées !)

+33 6 10 42 44 92 http://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Mireille Géhin