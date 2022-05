Spectacle de Théâtre ASC – Le procès du loup- Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Spectacle de Théâtre ASC – Le procès du loup- Salle des fêtes Robert Sauvion, 4 juin 2022, Naintré. Spectacle de Théâtre ASC – Le procès du loup-

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Salle des fêtes Robert Sauvion

Le procès du loup Le « procès du loup »… quelle idée ! Il y a pourtant là juge, avocats, victimes, témoins… un procès digne de ce nom. Un procès où les humains doivent juger le plus célèbre des personnages de conte… Coupable ? Non coupable ?… Le verdict sera peut-être bien différent de celui qu’on attendait ! Ce spectacle sera joué par les comédien.ne.s de l’atelier théâtre de l’ASC le samedi 04 juin à 20h et le dimanche 05 juin à 15h, à la salle des fètes Robert Sauvion de Naintré. Tarif libre.

Tarif libre

L’atelier Théâtre enfant de l’ASC vous présente la pièce Le procès du loup. Salle des fêtes Robert Sauvion 31 Rue Anatole France 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Robert Sauvion Adresse 31 Rue Anatole France 86530 Naintré Ville Naintré lieuville Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Departement Vienne

Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Spectacle de Théâtre ASC – Le procès du loup- Salle des fêtes Robert Sauvion 2022-06-04 was last modified: by Spectacle de Théâtre ASC – Le procès du loup- Salle des fêtes Robert Sauvion Salle des fêtes Robert Sauvion 4 juin 2022 Naintré Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Naintré Vienne