[Spectacle de textes et de chansons] Aragon Domaine des Roches Dieppe, vendredi 22 mars 2024.

[Spectacle de textes et de chansons] Aragon Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

« Quand côte à côte nous serons enfin des gisants, l’alliance de nos livres nous unira pour le meilleur

et pour le pire, dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à moi. » Elsa TRIOLET

Spectacle de textes et chansons

Elsa et Louis Aragon

Par le Théâtre Musical Coulisses

Restauration légère sur réservation à partir de 19h, concert à 20h.

Participation au chapeau Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

