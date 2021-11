Spectacle de Sylvain Cazalbou Argenton-sur-Creuse, 2 octobre 2022, Argenton-sur-Creuse.

Spectacle de Sylvain Cazalbou Argenton-sur-Creuse

2022-10-02 20:30:00 – 2202-10-02

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Indre

EUR Auteur-compositeur- interprète (« fredonneur » ajoute-t-il), Sylvain Cazalbou nous livre des chansons sans artifice et qui lui ressemblent : tendres, sensibles et sincères. Des histoires communes et si particulières. Une voix douce et précise sur des musiques acoustiques aux mélodies ciselées et qui vont droit à l’essentiel. Authenticité garantie.

Spectacle par Sylvain Cazalbou, chanson.

+33 2 54 24 36 88

Auteur-compositeur- interprète (« fredonneur » ajoute-t-il), Sylvain Cazalbou nous livre des chansons sans artifice et qui lui ressemblent : tendres, sensibles et sincères. Des histoires communes et si particulières. Une voix douce et précise sur des musiques acoustiques aux mélodies ciselées et qui vont droit à l’essentiel. Authenticité garantie.

©sylvaincazalbou

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT Vallée de la Creuse