Le One More Joke revient sur la scène du Forum des images pour un gala de clôture présenté par Certe Mathurin : Dedo, Pierre Thevenoux, Rosa Bursztein, Jérémy Lorca et d’autres invité·es surprise se succéderont sur le plateau, accompagné·es par le trio musical L’Herbe Tendre. Le One More Joke est un plateau de stand-up né dans le bar le One More à Paris. Il a accueilli aussi bien les grandes stars de l’humour que la relève du stand-up francophone, parmi lesquels Gad Elmaleh, Blanche Gardin, Kyan Khojandi, Paul Taylor, Fary, Tania Dutel… L’année dernière, cette belle équipe avait réanimé nos zygomatiques malgré les contraintes de la pandémie ; cette année, pour accompagner le premier tour des présidentielles et le dernier jour du Drôle de festival, le One More Joke revient sur la scène du Forum des images pour un gala de clôture présenté par Certe Mathurin : Dedo, Pierre Thevenoux, Rosa Bursztein, Jérémy Lorca et d’autres invité·es surprise se succéderont sur le plateau, accompagné·es par le trio musical L’Herbe Tendre. Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001 Contact : contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/un-drole-de-festival-2022 https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages Cinéma;Humour;Loisirs;Théâtre

