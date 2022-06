Spectacle de Slam « Mes vers en Terre » à Belvès Pays de Belvès, 9 juillet 2022, Pays de Belvès.

Spectacle de Slam « Mes vers en Terre » à Belvès

Avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

2022-07-09 – 2022-07-09

Pays de Belvès

Dordogne

Pays de Belvès

EUR Spectacle de Slam « Mes vers en Terre » à Belvès, Avenue Paul Crampel – cour intérieure derrière la Mairie

P.A.F. 7 € et gratuit – de 18 ans

« Mes vers en terre » est un spectacle de slam où Jocelyn réunit une poignée de textes qui lui semble être une offrande à la nature révélant ainsi le lien fort qui l’attache à elle et guide ses inspirations.

Spectacle accompagné de l’Exposition « PHOTOS EN LIBERTÉ » par VB©.

Et avec la participation de la Bibliothèque Municipale Livres « Nature ».

Le spectacle aura lieu à l’extérieur mais un repli à l’intérieur est assuré en cas de mauvais temps

Renseignements : belvesnature@gmail.com ou 06 43 20 60 78

Soirée organisée par TERRE EN VERT

Spectacle de Slam « Mes vers en Terre » à Belvès, Avenue Paul Crampel – cour intérieure derrière la Mairie

P.A.F. 7 € et gratuit – de 18 ans

« Mes vers en terre » est un spectacle de slam où Jocelyn réunit une poignée de textes qui lui semble être une offrande à la nature révélant ainsi le lien fort qui l’attache à elle et guide ses inspirations.

Spectacle accompagné de l’Exposition « PHOTOS EN LIBERTÉ » par VB©.

Et avec la participation de la Bibliothèque Municipale Livres « Nature ».

Le spectacle aura lieu à l’extérieur mais un repli à l’intérieur est assuré en cas de mauvais temps

Renseignements : belvesnature@gmail.com ou 06 43 20 60 78

Soirée organisée par TERRE EN VERT

+33 6 43 20 60 78

Spectacle de Slam « Mes vers en Terre » à Belvès, Avenue Paul Crampel – cour intérieure derrière la Mairie

P.A.F. 7 € et gratuit – de 18 ans

« Mes vers en terre » est un spectacle de slam où Jocelyn réunit une poignée de textes qui lui semble être une offrande à la nature révélant ainsi le lien fort qui l’attache à elle et guide ses inspirations.

Spectacle accompagné de l’Exposition « PHOTOS EN LIBERTÉ » par VB©.

Et avec la participation de la Bibliothèque Municipale Livres « Nature ».

Le spectacle aura lieu à l’extérieur mais un repli à l’intérieur est assuré en cas de mauvais temps

Renseignements : belvesnature@gmail.com ou 06 43 20 60 78

Soirée organisée par TERRE EN VERT

terre en vert

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-06-27 par