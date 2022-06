Spectacle de sketchs Salies-de-Béarn, 28 juin 2022, Salies-de-Béarn.

Spectacle de sketchs Bohème Théâtre 1 avenue des Pyrénées Salies-de-Béarn

2022-06-28 17:00:00 – 2022-06-28 Bohème Théâtre 1 avenue des Pyrénées

Salies-de-Béarn 64270

Voici donc la dernière création du Laboratoire d’Expression Singulière en compagnie du « Duo Tic & Tac et de Christophe Incarné ».

Ils vous proposent une nouvelle fantaisie, à leur façon, délicieusement décalée.

Au programme : des chansons, des sketchs d’impros et leur façon inimitable d’habiter l’espace scénique ».

Suivi d’une rencontre avec les artistes Jérémy Soula, Kevin Delcros et Ghislain Rouchon.

Animé par Christelle Reix, Formatrice et Metteur en scène théâtre et Olivier Petit-Dangeon.

+33 6 80 26 65 11

Espace bohème

Bohème Théâtre 1 avenue des Pyrénées Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-30 par