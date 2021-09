Vitré Pré des Lavandières Ille-et-Vilaine, Vitré Spectacle De ses Mains par la compagnie Lunatic Pré des Lavandières Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pré des Lavandières

Installation plastique, aérienne et sonore invitant à (re)découvrir le pré au cours d’une déambulation poétique le long de différents tableaux circassiens ponctués d’oeuvres textiles monumentales évoquant la forme de métiers à tisser.

Sur réservation sur place le jour-même – 120 personnes maximum

Une création originale comme un clin d’œil au passé toilier de Vitré Pré des Lavandières Rue du Val, 35500, Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00

