SPECTACLE DE RUE – TRAK Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Catégories d’Évènement: Meuse

Montiers-sur-Saulx

SPECTACLE DE RUE – TRAK Site d’Ecurey Pôles d’Avenir, 11 mai 2023, Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx. SPECTACLE DE RUE – TRAK 1 Rue de l’Abbaye Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx Meuse Site d’Ecurey Pôles d’Avenir 1 Rue de l’Abbaye

2023-05-11 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-11 21:00:00 21:00:00

Site d’Ecurey Pôles d’Avenir 1 Rue de l’Abbaye

Montiers-sur-Saulx

Meuse Montiers-sur-Saulx Cie Système Paprika. Des parcours acrobatiques sur un attelage titanesque entre Cheval de Troie et théâtre ambulant, une musique originale entre western et dance floor, une machine totem aux yeux de feu de bengale… TRAK s’amuse avec nos peurs, pour un grand débarras des trouilles amassées. Tout public à partir de 7 ans – Entrée libre – Petite restauration.

Bar et exposition « Roulez, mécaniques » ouverts. azimuts@cieazimuts.com +33 3 29 78 66 60 http://cieazimuts.weebly.com/evenements.html Marc Linhoff

Site d’Ecurey Pôles d’Avenir 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Montiers-sur-Saulx Autres Lieu Montiers-sur-Saulx Adresse Montiers-sur-Saulx Meuse Site d'Ecurey Pôles d'Avenir 1 Rue de l'Abbaye Ville Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Departement Meuse Lieu Ville Site d'Ecurey Pôles d'Avenir 1 Rue de l'Abbaye Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montiers-sur-saulx montiers-sur-saulx/

SPECTACLE DE RUE – TRAK Site d’Ecurey Pôles d’Avenir 2023-05-11 was last modified: by SPECTACLE DE RUE – TRAK Site d’Ecurey Pôles d’Avenir Montiers-sur-Saulx 11 mai 2023 1 Rue de l'Abbaye - Site d'Ecurey Pôles d'Avenir Montiers-sur-Saulx Meuse Meuse Montiers-sur-Saulx Site d'Ecurey Pôles d'Avenir Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx Montiers-sur-Saulx Meuse