Dans le cadre de l’hyperfestival C’est le spectacle de rue par excellence ! Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage en vue des prochains jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». Un spectacle qui allie performance, burlesque et visuel. Il a été joué plus de 1000 fois dans plus de 40 pays sur tous les continents. Il a à son actif 5 prix du meilleur spectacle dans 5 festivals internationaux et TTT au Télérama. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Parc des Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel Paris 75019

Contact :Les Goulus 0660134365 contact@lesgoulus.com https://www.facebook.com/LesGoulus93

