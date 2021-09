Spectacle de rue : les sœurs goudron Aspach-Michelbach, 9 octobre 2021, Aspach-Michelbach.

Spectacle de rue : les sœurs goudron 2021-10-09 15:30:00 – 2021-10-09 17:00:00

Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Les sœurs Goudron partagent le même dortoir au Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S) «Des Primes Verts» et participent à l’atelier «Chants et expressions corporelles». Lorsque le centre ferme ses portes pour cause de non reconduction des subventions, Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, décide de prendre sa revanche sur le monde du «show-bizz». Accompagnée de ses fidèles chanteuses psychotiques, elle crée une chorale déambulatoire polyphonique qu’elle nomme judicieusement :“LES SŒURS GOUDRON”.

