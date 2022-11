Spectacle de rue les Noëls de Papy Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Spectacle de rue les Noëls de Papy Altkirch, 23 décembre 2022, Altkirch.

Place de la République Altkirch Haut-Rhin

2022-12-23 17:00:00

Haut-Rhin Ce spectacle est l’occasion pour notre cher Papy de faire découvrir aux enfants les traditions et les chants de Noël qui ravissent petits et grands à l’autre bout du monde. Un concert-spectacle qui fleure bon le dépaysement et qui allie la magie de Noël à la joie de découvrir les us et coutumes des pays qui nous entourent. Un spectacle proposé par les Frangins Lindecker. Altkirch

