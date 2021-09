Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Haut-Rhin, Willer-sur-Thur Spectacle de rue : le voyage en carton Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Willer-sur-Thur

Spectacle de rue : le voyage en carton Willer-sur-Thur, 10 octobre 2021, Willer-sur-Thur. Spectacle de rue : le voyage en carton 2021-10-10 14:00:00 – 2021-10-10 18:00:00

Qu'il soit utilisé comme un moyen de locomotion quotidien ou pour une balade dominicale en famille, le vélo a investi nos villes et villages. Il est le destrier des premières escapades entre copains, le véhicule par excellence de notre enfance. Pour la compagnie Chassé croisé, c'est par dessous tout un objet de création personnalisable. Elle propose aux spectateurs un spectacle déambulatoire et une expérience unique, celle de tuner leurs propres vélos en aviettes ! Venez vous aligner sur le tarmac pour le départ de ce fabuleux voyage pédalé.

