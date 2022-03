Spectacle de rue “Le Roi” Loperhet, 19 mars 2022, Loperhet.

Spectacle de rue “Le Roi” Loperhet

2022-03-19 – 2022-03-19

Loperhet Finistère

« Le roi est mort, vive le roi ! »

Venez suivre la déambulation d’une cour bigarrée en dernier hommage à son roi défunt, et participer à l’accueil festif et rempli d’espoir de son nouveau roi. À travers ce sacre aux rituels loufoques et à l’atmosphère sonore et visuelle onirique, l’extravagant Bagad Briec partage le pavé avec la Compagnie Sonjévéyés et emporte le spectateur dans un voyage à travers le temps où résonnent mélodies celtiques, percussions industrielles et guitares électriques.

+33 2 98 07 14 61 https://www.loperhet.bzh/votre-mairie/1517-spectacle-de-rue-19-mars-2022

Loperhet

