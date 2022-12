Spectacle de rue le canton des Fôles Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Spectacle de rue le canton des Fôles Altkirch, 20 décembre 2022, Altkirch. Spectacle de rue le canton des Fôles

Altkirch Haut-Rhin

2022-12-20 – 2022-12-20 Altkirch

Haut-Rhin Ce spectacle est né d’une volonté de faire revivre les contes et légendes de l’arc jurassien franco-suisse, appelés les fôles. Ces histoires pleines de personnages et d’animaux extraordinaires véhiculent les grands thèmes d’un inconscient collectif commun qui déjoue les frontières. Nourri d’un travail de collecte de récits oraux mené lors d’une résidence dans le Sundgau, ce spectacle invite à redécouvrir un pays imaginaire qui existait au travers de récits colportés de bouches à oreilles. +33 3 89 08 36 20 Altkirch

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse Altkirch Haut-Rhin Ville Altkirch lieuville Altkirch Departement Haut-Rhin

Altkirch Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

Spectacle de rue le canton des Fôles Altkirch 2022-12-20 was last modified: by Spectacle de rue le canton des Fôles Altkirch Altkirch 20 décembre 2022 Altkirch Altkirch Haut-Rhin Haut-Rhin

Altkirch Haut-Rhin