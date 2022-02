Spectacle de rue : La déambule ! Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Spectacle de rue : La déambule ! Bagnères-de-Bigorre, 4 juin 2022, Bagnères-de-Bigorre. Spectacle de rue : La déambule ! Cité Dumoret BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-06-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-04 18:00:00 18:00:00 Cité Dumoret BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées ​[Programmation en cours] Organisée par la Ville de Bagnères-de-Bigorre, en partenariat avec Les Maynats. +33 6 45 44 18 94 http://www.maynats.org/ ​[Programmation en cours] Cité Dumoret BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Cité Dumoret BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Cité Dumoret BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Spectacle de rue : La déambule ! Bagnères-de-Bigorre 2022-06-04 was last modified: by Spectacle de rue : La déambule ! Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 4 juin 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées