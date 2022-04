Spectacle de rue – La chance de ta vie Scaër, 12 juillet 2022, Scaër.

Spectacle de rue – La chance de ta vie Rue de la Gare Plein air Scaër

2022-07-12 – 2022-07-12 Rue de la Gare Plein air

Scaër Finistère

Conte et musique par la Cie Art’Traction.

Dans le cadre des Cafés papotes des Semeurs de santé (MJC, Ville et associations de Scaër).

Des histoires qui nous transportent du Japon à la Mésopotamie, en passant par l’Inde, la Chine, sur les Routes de la Soie.

On y croise un samouraï, un magicien, une vieille none, des mendiants, des princes… Des femmes, des hommes face à leur destin.

Ils·elles rêvent leur vie, vivent leur rêve, cherchent le bonheur, passent si près de leur chance, forcent le destin, croient en leur bonne étoile, et toujours et encore poursuivent leur chemin.

Histoires étonnantes et poétiques où s’entrelacent la sagesse et la folie, e merveilleux et l’inattendu, le magique et le fabuleux.

Une roue de fortune / 13 histoires

L’une t’est prédestinée, celle qui va peut-être changer le cours de ta vie : c’est la chance de ta vie !

Spectacle participatif de Conte, Musique et Boniment

art.traction@orange.fr +33 6 79 99 80 23

Rue de la Gare Plein air Scaër

