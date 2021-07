Montataire Montataire Montataire, Oise Spectacle de rue – La Brigade Circus Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Montataire Oise Montataire L’orchestre de la Brigade Circus proposera une déambulation tout en musique sur le marché. Le public profitera d’un concert dansant, poétique et électrique, où les anecdotes des quatre artistes seront portées par une musique allant du rock au tango, en passant par la valse. contact@mairie-montataire.fr +33 3 44 64 44 44 http://www.mairie-montataire.fr/index.html L’orchestre de la Brigade Circus proposera une déambulation tout en musique sur le marché. Le public profitera d’un concert dansant, poétique et électrique, où les anecdotes des quatre artistes seront portées par une musique allant du rock au tango, en passant par la valse. mairie de montataire dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Montataire, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Montataire Adresse Ville Montataire lieuville 49.2562#2.43405