Spectacle de rue : Heavy Motors Aspach-Michelbach, 9 octobre 2021, Aspach-Michelbach.

Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Dans Heavy Motors, trois personnes innocentes, une voiture presque réparée, de la danse de télé, un chat dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination, du théâtre pas diplômé, et un manque de distance avec la vie, en toute sécurité et sans permis. Heavy Motors ce serait une convention tuning version fleurs et rubans de GRS avec seulement trois participants.

