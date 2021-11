Colomiers Place Alex Raymond Colomiers, Haute-Garonne Spectacle de rue – Festivités de Noël Place Alex Raymond Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Spectacle offert dans le cadre des festivités de Noël organisées par la Ville de Colomiers —————————————————————————————— Tout droit sortis d’une forêt de Laponie, la Princesse Asha, accompagnée de sa horde et de ses majestueux cerfs , sont en ballade hivernale pour diffuser espoir et amour pour bien commencer la Nouvelle Année. Emmitouflée dans leurs longs manteaux blancs, cette tribu féerique déambule de jour comme de nuit, rythmée par leur char musical, ils jonglent, dansent…leurs sourires nous réchauffent en nous faisant oublier ces douces soirées glaciales… C’est le Parad ‘Ice ! avec la Cie Labo M Arts > Gratuit > Informations : 05 61 15 23 82 Balade aux flambeaux déguisée —————————— ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/f/csm_Ballade_des_Lutins-41_114d0f36bb.jpg) Dès 18h, venez tous déguisés et participez à la balade avec la Princesse Asha. Vous déambulerez dans la rue du Centre, la place du Languedoc et rejoindrez la Place Alex-Raymond. Un spectacle de cirque aérien avec les artistes de la Cie Labo M Arts vous accueillera à votre arrivée. Vous pourrez acheter vos flambeaux sur le stand du Secours Populaire, mais également chocolat chaud, petits gâteaux… > La recette de cette soirée sera reversée au profit des enfants du Secours Populaire de Colomiers Horaires ——– 18h-20h30 **Détails sur le lieu**: Place Alex-Raymond Spectacle offert dans le cadre des festivités de Noël organisées par la Ville de Colomiers —————————————————————————————— Tout droit sortis Place Alex Raymond Place Alex Raymond Colomiers Haute-Garonne

