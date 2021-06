Spectacle de rue : déambulation clownesque Lion-sur-Mer, 8 août 2021-8 août 2021, Lion-sur-Mer.

Spectacle de rue : déambulation clownesque 2021-08-08 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-08 17:00:00 17:00:00 Cour d’honneur de la Mairie de Lion-sur-Mer 30 RUE DU GENERAL GALLIENI

Lion-sur-Mer Calvados

Suivez Orangette Quiche et M’sieur Tachon dans les rues et le village de Lion sur mer pour une randonnée découverte facétieuse et historico-comique.

Les différentes haltes donneront l’occasion aux deux protagonistes à des anecdotes sur Lion et à des saynètes clownesques.

Scénario et circuit proposés par Clown en chœur.

Prévoir des chaussures confortables. Durée : 2 heures

lion@caenlamer-tourisme.fr +33 2 61 53 60 02 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

