2022-08-05 19:15:00 – 2022-08-05 par Dominique Gras À partir de 4 ans | Durée : 50 min. Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l'absurde de Devos et le bafouillage de Pierre Repp ; Arsène Folazur est un drôle d'énergumène qui se met à raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête mais… Etreint par l'émotion, il bafouille, s'emberlificote. Les mots, s'emballent, chahutent, s'envolent et nous entrainent dans une hilarante et jubilatoire fantaisie poétique. Par Dominique Gras et Emmanuel Depooix- Durée 55 mn – Tout public (à partir de 8 ans)

