Spectacle de rue AN APPLE A DAY place Marie Madeleine Fourcade, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 31 juillet au 1 août 2021 :

samedi, dimanche de 15h à 16h

et samedi, dimanche de 18h30 à 19h30

gratuit

“An apple a day…” est un spectacle gestuel dans l’espace public. Un duo entre un personnage et une scénographie, un corps à corps entre un tas de pommes rouges de 4 mètres de haut et un personnage Don Quichottesque en quête de sens. Installation, agrès, matière à manipuler: entre ce tas et ce personnage il y a quelque chose à régler.

“An apple a day…” est un spectacle gestuel dans l’espace public. Un duo entre un personnage et une scénographie, un corps à corps entre un tas de pommes rouges de 4 mètres de haut et un personnage Don Quichottesque en quête de sens. “ Une pomme chaque matin éloigne le médecin.” dit l’expression… Ce tas témoigne de chaque jour de la vie passée du personnage, ici cela fait un peu plus de 13 000 pommes. C’est un gros tas de temps, de souvenirs, de symboles, c’est un gros tas de matière à visiter, éplucher, lancer, à cracher… Il y a, entre la première et la dernière de ces pommes, entre hier et aujourd’hui, un vertige: où tout cela est-il passé?…

An Apple A Day est une proposition qui se déploie en deux temps:

C’est un spectacle frontal de 55mn qui s’exprime au travers d’un langage d’images: il n’y a pas de texte, il n’y a pas de de cirque, il n’y a pas de danse… Il y a la dimension éminemment plastique du tas de pommes, un personnage, des surprises, de la magie, et un univers sonore comme fil d’Ariane.

An Apple A Day c’est aussi une installation autonome à 360° dans l’espace public en amont et en aval de.s représentation.s: mouvement, son, circulation; la possibilité de découvrir l’automatisation, le squelette, de regarder à l’intérieur: vérins et coeur battant.

Pour le public, les passant.e.s, c’est faire face ou bien tourner autour de cette petite montagne, pouvoir profiter d’un bout de ciel en arrière-plan; et c’est pour lui tout comme pour le personnage l’occasion d’une pause, d’un mystère, d’une suspension dans le flux ininterrompu de la ville et du présent…

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

place Marie Madeleine Fourcade rue de Presles Paris 75015

6 : Dupleix (312m) 6, 8, 10 : La Motte-Picquet – Grenelle (354m)



Contact :ADADA 0674932827 anappleadayresa@gmail.com https://collectif-adada.com/

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Date complète :

2021-07-31T15:00:00+02:00_2021-07-31T16:00:00+02:00;2021-08-01T15:00:00+02:00_2021-08-01T16:00:00+02:00;2021-07-31T18:30:00+02:00_2021-07-31T19:30:00+02:00;2021-08-01T18:30:00+02:00_2021-08-01T19:30:00+02:00

Fanny Aguado