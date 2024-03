Spectacle de rentrée Son et Lumière Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, samedi 15 juin 2024.

Spectacle de rentrée Son et Lumière Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye Vienne

A 22 h

Spectacle son et lumière de rentrée avec l’association Savigny les Légendes dans le magnifique parc du château La Victoresse à Savigny sous Faye.

Sur réservation préalable au 0766241711

Spécificité pour cette date entrée gratuite exclusivement pour la population de Savigny sous Faye sur présentation du flyer distribué dans la boiite à lettres, gratuit aussi pour les employés en hôpital ou clinique, pompiers, sauveteurs et gendarmes, tous très sollicités durant la Covid.

Pour les autres sur réservation 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants (3 euros de plus sans réservation) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 22:00:00

fin : 2024-06-15 22:30:00

Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château

Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine savignyleslegendes@yahoo.com

L’événement Spectacle de rentrée Son et Lumière Savigny-sous-Faye a été mis à jour le 2024-03-12 par ACAP