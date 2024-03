Spectacle de rentrée Son et Lumière Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, samedi 15 juin 2024.

Spectacle de rentrée Son et Lumière Spectacle son et lumière de rentrée au château à Savigny sous Faye Samedi 15 juin, 22h00 Parc du château de la Victoresse Adulte 10€. Enfant 5€. Entrée gratuite pour ce spectacle pour la population de Savigny sous Faye sur présentation du flyer reçu, ainsi que gratuité pour les personnels en hôpital, cliniques, les pompiers et gendarmes

Spectacle son et lumière de rentrée avec l’association Savigny les Légendes dans le magnifique parc du château La Victoresse à Savigny sous Faye.

Sur réservation préalable au 0766241711

Spécificité pour cette date : entrée gratuite exclusivement pour la population de Savigny sous Faye sur présentation du flyer distribué dans la boiite à lettres, gratuit aussi pour les employés en hôpital ou clinique, pompiers, sauveteurs et gendarmes, tous très sollicités durant la Covid.

Pour les autres sur réservation 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants (3 euros de plus sans réservation)

Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

