Spectacle de rentrée son et lumière et fête de la musique Parc du château de la Victoresse Savigny-sous-Faye, vendredi 21 juin 2024.

Spectacle de rentrée son et lumière et fête de la musique Spectacle son et lumière de rentrée au château à Savigny sous Faye avec fête de la musique Vendredi 21 juin, 22h00 Parc du château de la Victoresse Sur réservation au 0766241711. Entrée gratuite mais repas sur réservation 48 heures à l’avance à 17 euros, 10 euros pour les enfants en dessous de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T22:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-21T22:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Ce soir spectacle son et lumière de rentrée et fête de la musique à Savigny sous Faye.

A partir de 20h repas ou restauration rapide uniquement sur réservation préalable 48 heures à l’avance au 0766241711. Prix 17 euros, 10 euros en dessous de 14 ans.

A 22 h, vous êtes invités au spectacle son et lumière de rentrée avec l’association Savigny les Légendes et à fêter la musique avec l’arrivée de l’été dans le magnifique parc du château La Victoresse à Savigny sous Faye

Entrée gratuite mais réservation préalable indispensable au 0766241711

Comme chaque année, nous invitons aussi à l’occasion du spectacle de rentrée les employés en hôpital ou clinique, pompiers, sauveteurs et gendarmes, tous très sollicités durant la Covid.

Parc du château de la Victoresse 6 rue du Château 86140 Savigny-sous-Faye Savigny-sous-Faye 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0766241711 »}]

son et lumière