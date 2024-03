Spectacle de poésigne avec Wafae Ababou Bibliothèque Saint-Eloi Paris, mercredi 19 juin 2024.

Le mercredi 19 juin 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

En présence d’interprètes LSF/FR. Dans le cadre du mois parisien du handicap, la bibliothèque Saint-Éloi accueille la poétesse et comédienne Wafae Ababou pour un spectacle de poésigne.

L’artiste Wafae Ababou vous invite à découvrir sa poésie à travers un spectacle de poésigne intitulé Revenir à soi :

Wafae Ababou signera ses propres textes en Langue des Signes Française et sera traduite par des interprètes LSF/FR. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec l’artiste.

Qui est Wafae Ababou ?

Je

suis Wafae Ababou, je suis arrivée en France en 2003. Sourde de naissance,

j’ai appris la Langue des Signes Française dès mes 7 ans. À

8 ans, je joue dans une pièce de théâtre et participe deux ans plus tard au tournage

du documentaire L’oeil et la main. J’ai

participé plusieurs fois au Festival

Sourd métrage avec succès. J’ai

obtenu le diplôme d’Art Dramatique de l’École de Théâtre Universelle (ETU)

et je suis actuellement en 2e année de Traduction, Interprétation en Langue

des Signes (D-TIM) à l’Université Jean Jaurès de Toulouse. En parallèle, je

pratique le chansigne, écris des poésies. Depuis

2021, je suis chansigneuse dans la compagnie Singulier Pluriel, comédienne

dans la compagnie Théâtre Forum en Langue des Signes et poétesse

dans l’association des Arts Résonances. Depuis 2022, j’enseigne l’atelier

de poésie et récemment l’atelier de théâtre. Actuellement,

je suis en tant que présentatrice dans l’association Écho Magazine.

En lien avec le spectacle de poésigne…

Découvrez l’exposition Jeux de mains, mouvements sportifs, de l’artiste Vincent Dogna, du mardi 18 au samedi 29 juin ! Visite commentée de l’exposition par l’artiste le 29 juin à 16h.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

