Loir-et-Cher Spectacle de poésie à Vendôme. Avec la Cie Théâtre Publik. Le comédien Olivier Baucheron dira des poèmes de grands auteurs tels que Jacques Prévert, Rudyard Kipling ou Léo Ferré, ainsi que des compositions personnelles, accompagné par le musicien Joël Baucheron. Un beau moment de poésie et de musique ! A l’occasion du Printemps des Poètes, la médiathèque du parc Ronsard vous propose de découvrir un spectacle musical de la compagnie vendômoise Théâtre Publik. bibliotheque@territoiresvendomois.fr +33 2 54 89 43 66 Cie Théâtre Publik

