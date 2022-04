Spectacle “De peaux et de plumes” – Cie Pankaja Amanzé, 7 mai 2022, Amanzé.

Spectacle “De peaux et de plumes” – Cie Pankaja La Vallée Chez Josiane Thiervoz-Sarrazin Amanzé

2022-05-07 – 2022-05-07 La Vallée Chez Josiane Thiervoz-Sarrazin

Amanzé Saône-et-Loire Amanzé

“De peaux et de plumes”, c’est un chemin de rencontres.

Tandis que Peau d’âne fuit son château et se découvre des sœurs d’adoption, Orient et Occident jouent leurs échos universels au gré de contes, danses et musiques d’ici et d’ailleurs. Peau d’âne voyagera jusqu’à sa jumelle touareg. La danse indienne épousera Bach, Schumann, Purcell, et de ces lignes croisées naîtra la poésie à la vie, à l’amour.

Sur l’ensemble Pankaja et l’élaboration du projet :

Pankaja est une jeune formation née en 2021, à effectif variable, dont les fondatrices sont Pauline Laroche Vachaud et Camille Allirol, animées par une idée simple : faire rayonner la danse classique indienne Bharata-Natyam au-delà du cercle des avertis et prendre appui sur l’esthétique et le langage inhérents à cet art pour nouer un dialogue avec l’imaginaire occidental.

Partant d’un matériau proposé par Pauline-Laroche-Vachaud (un texte librement inspiré de l’histoire de Peau d’âne, des chorégraphies traditionnelles, mais aussi des chorégraphies de style Bharata -Natyam originales, créées sur le répertoire de musique classique occidentale), le duo a souhaité ouvrir, le temps du voyage de Peau d’âne d’un château à l’autre, un univers onirique et poétique où la mise en scène et les décors se veulent autant de symboles et d’appels à la fantaisie du conte qui prend corps.

Durant le spectacle, Camille Allirol sera au conte, Pauline laroche-Vachaud à la danse.

robert.thiervoz38@orange.fr +33 3 85 70 65 72 https://indeyogadanse.fr/

La Vallée Chez Josiane Thiervoz-Sarrazin Amanzé

