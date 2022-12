Spectacle de Paulo « À travers champs » Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Orne Sablons sur Huisne L’humoriste PAULO reprend la route direction Sablons sur Huisne avec son spectacle « A travers champs ». Pratique : à la salle Condé Confluence – une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

L'humoriste PAULO reprend la route direction Sablons sur Huisne avec son spectacle « A travers champs ». Pratique : à la salle Condé Confluence – une organisation de la commune de Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne.

Billetterie à l'Agence Postale de Condé sur Huisne 02 33 25 69 31 et à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard 02 33 73 71 94.

tourisme@coeurduperche.fr

