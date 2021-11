Prémanon Prémanon Jura, Prémanon Spectacle de patinage Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

2021-12-28 20:00:00 – 2021-12-28 21:15:00

Prémanon Jura 7 artistes de la troupe « Freestyle on ice » proposeront des figures inédites directement inspirées de la glisse extrême et de la danse urbaine.

Tout public. contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/ 7 artistes de la troupe « Freestyle on ice » proposeront des figures inédites directement inspirées de la glisse extrême et de la danse urbaine.

