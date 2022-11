Spectacle de patinage

Spectacle de patinage, 26 décembre 2022, . Spectacle de patinage



2022-12-26 20:00:00 – 2022-12-26 21:15:00 Venue spéciale d’une troupe de patineurs professionnels le temps d’une soirée pour un spectacle sur glace à vous couper le souffle ! Billetterie : les places étant limitées, l’achat et le retrait des billets avant le spectacle sont recommandés. Règlement : par chèque à l’ordre de l’Espace des Mondes Polaires. Retrait des billets le soir du spectacle ou à l’accueil de l’Espace des Mondes Polaires selon nos horaires d’ouverture.

sur place dès le vendredi 23 décembre à l’accueil de l’Espace des Mondes Polaires selon nos horaires d’ouverture. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville