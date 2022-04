Spectacle de Pâques au château de Combourg Combourg Combourg Catégories d’évènement: Combourg

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg Après la trêve hivernale, le Château de Combourg a le plaisir d’organiser pour la première fois de nombreuses animations dans le parc à l’occasion des fêtes de Pâques, le dimanche 17 avril de 10h à 18h

Des animations gratuites sont proposées : maquillage, initiation à l'escrime, balades en calèche… Les visiteurs pourront profiter du salon de thé et de ses pâtisseries artisanales. L'équipe du château distribuera des oeufs en chocolat aux petits et grands !

