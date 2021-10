Spectacle de Noël pour les familles Mairie de quartier de Lille-Centre, 15 décembre 2021, Lille.

Spectacle de Noël pour les familles

Mairie de quartier de Lille-Centre, le mercredi 15 décembre à 16:00

La mairie de quartier de Lille-centre et l’association LCA invitent les familles le mercredi 15 décembre à 17h30 au spectacle « Pinocchio » qui sera suivi d’une collation. Le spectacle de ventriloquie et marionnettes de la Cie Tino Valentino donne vie au célèbre pantin et à tous les personnages pittoresques de ce roman picaresque du XIXe siècle et propose sa vision du récit, proche du roman d’origine et néanmoins originale, au cours d’un superbe spectacle d’une heure.

Sur inscription, gratuit, réservé aux familles de Lille-Centre

Spectacle de ventriloquie et marionnettes de la Cie Tino Valentino

Mairie de quartier de Lille-Centre 31 rue des Fossés, Lille Lille Lille-Centre Nord



